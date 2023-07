Откриха най-старата свръхмасивна черна дупка (СНИМКИ)

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" е открил най-старата свръхмасивна черна дупка в центъра на галактиката CEERS 1019, предава БГНЕС, позовавайки се на НАСА.

Според американската космическа агенция черната дупка се е оформила само 570 млн. години след Големия взрив и има маса 9 млн. пъти по-голяма от слънчевата.

"С помощта на космическия телескоп "Джеймс Уеб" изследователите откриха най-отдалечената досега активна свръхмасивна черна дупка. Галактиката, CEERS 1019, е съществувала малко над 570 милиона години след Големия взрив, а черната ѝ дупка е по-малка от всяка друга, идентифицирана досега в ранната Вселена", се казва в изявление на НАСА, публикувано на нейния уебсайт.

CEERS-iously? In a survey of 100,000 galaxies named CEERS, Webb found the most distant active supermassive black hole to date, 2 more small early black holes, and 11 early galaxies. All existed in the first 1.1 billion years after the big bang. Seriously! https://t.co/5ZXzUZtDYM pic.twitter.com/mBA7edLhXX

Американската космическа агенция заяви също, че учените "лесно са откроили" още две черни дупки, които "също са по-малки и са съществували 1 и 1,1 милиарда години след Големия взрив".

Телескопът "Джеймс Уеб" идентифицира също 11 галактики, които са съществували, когато Вселената е била на възраст от 470 до 675 милиона години.

От НАСА съобщиха още, че откритата като най-стара черна дупка CEERS 1019 "има тегло около 9 милиона слънчеви маси, което е много по-малко от други черни дупки, съществували в ранната Вселена и открити от други телескопи".

Webb looked at two other small and distant black holes from about 1 and 1.1 billion years after the big bang. Both are smaller than previously known early supermassive black holes. The older is dustier than the younger, which may mean its host galaxy is creating a lot of stars. pic.twitter.com/E1sIfRNUSy