Арестуваха жена, свързана със смъртта на внука на Робърт де Ниро

Полицаите в Ню Йорк са задържали жена, която според тях е пряко свързана със смъртта от свръхдоза наркотици на внука на Робърт де Ниро - Леандро де Ниро Родригес, а по случая вече работят и федералните служби, съобщава интернет порталът Ти Ем Зи, предава БТА.

Източници от правоохранителните органи разказват, че 20-годишната жена е била арестувана в четвъртък от съвместна оперативна група на полицията и федералната служба и смятат, че тя е продавала наркотици на Леандро преди смъртта му, която според майка му се дължи на предозиране с фентанил.

Woman arrested in connection to suspected OD death of Robert De Niro’s grandson Leandro https://t.co/7ZRbeFRlhu pic.twitter.com/wEBWLFN9uB