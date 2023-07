Снуп Дог имал за домашен любимец хлебарка на име Гуч в продължение на шест месеца, съобщава „Дейли мейл“.



Роденият в Лонг Бийч, Калифорния, 51-годишен рап певец, разговаря с канадския интервюиращ Нардуар за обстоятелствата, при които е осиновил хлебарката.



„Гуч живееше с мен“, каза изпълнителят на „Drop It Like It's Hot“, чието истинско име е Калвин Бродус младши.



По думите му първоначалните му намерения са били да се отърве от хлебарката, но е бил впечатлен от желанието на насекомото да живее.

