Първи рожден ден като кралица: Камила стана на 76

Кралица Камила отпразнува своя личен празник в кралското семейство. Вчера тя навърши 76 години, отбелязвайки първия си рожден ден след началото на управлението на крал Чарлз III и коронацията на 6 май.

Близки до съпругата на монарха споделиха почитта си в социалните мрежи, като водещи бяха Кейт Мидълтън и принц Уилям. Двойката отправи своите пожелания на общата си страница в Twitter и Instagram.

A very happy birthday to Her Majesty The Queen! 🎂 pic.twitter.com/PFOyVvclQQ

"Много щастлив рожден ден на Нейно Величество кралицата", написаха те. Снимката, която избраха, бе от разходката на кралица Камила на тенис първенството Уимбълдън.

Официалният акаунт на кралското семейство също честити рождения ден на Камила. "Пожелаваме на Нейно Величество много щастлив рожден ден днес!", написаха придворните.

Едни от тези, които изпратиха своите пожелания към Камила, бяха тези в историческото Уестминстърско абатство, където тя и крал Чарлз III бяха коронясани в началото на май.

Въпреки че е известно с това, че биеше камбаните си, за да отбележи рождените дни на многобройни високопоставени членове на кралското семейство, традицията се промени на фона на финансовите проблеми, свързани с пандемията COVID-19. Преди 2020-а камбаните отбелязваха рождените дни на 12 кралски особи. Кралица Елизабет, принц Филип и четирите им деца - Чарлз, Ан, Андрю и Едуард - получиха тази чест, както и Камила. Принц Уилям, Кейт Мидълтън и техните деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи - допълниха списъка, пише dir.bg.

Wishing Her Majesty The Queen a very Happy Birthday today!



Her Majesty is pictured here at her Coronation alongside His Majesty The King at Westminster Abbey in May. pic.twitter.com/aqObDmEqEK