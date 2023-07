На Килиан Мърфи му писна да играе пушач

На Килиан Мърфи му се наложило да придобие някои „нездравословни“ навици за главната си роля в "Опенхаймер" на Кристофър Нолан и казва, че не иска да пуши отново на екрана.

Ирландският актьор често е трябвало да пали цигари на снимачната площадка, като част от превъплъщението на истинския Робърт Опенхаймер – ученият и „бащата на атомната бомба“, който разчитал на цигари и мартини, за да подхрани своя гений.

Cillian Murphy has said it is time for him to look for non-chain-smoking roles in future.

'I've smoked so many fake cigarettes for 'Peaky' & this(#Oppenheimer). My next character will not be a smoker.They can't be good for you. Even herbal cigarettes have health warnings now.' pic.twitter.com/ApZXgUSw7C