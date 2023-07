Коцето се шокира от сметка в Барселона, помоли сервитьора за успокоителни (СНИМКИ)

От известно време в социалните мрежи постоянно се публикуват сметки от черноморските ни курорти. Последният такъв шокиращ случай е от вчера, когато стана ясно, че мъж е платил почти 600 лева за три пържолки. Е, оказва се, че не само в БГ сметките могат да предизвикат шок.

Певецът Константин отпразнува рождения си ден с парти в Барселона. Снимки от пътуването на Коцето се появиха в Инстаграм. Рожденият ден бил полят подобаващо, но когато дошла сметката, изпълнителят изпаднал в шок.

Оказало се, че Константин трябва да плати почти хиляда евро. Това довело до изпотяване и нужда от успокоително, пише "Телеграф".

"My friend, do you have валериана?" ("Приятелю, имаш ли валериана?"), обръща се Коцето във видео към сервитьора, донесъл сметката.

Разбира се, всичко това е на шега, типично в стила на певеца, който обича да се забавлява. В крайна сметка се оказа, че това е поредната смешка, която Коцето си прави, за да развесели компанията и последователите си. И както става ясно, получила му се е.