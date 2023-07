Изложба с Бионсе като Нефертити разгневи Египет

Звуците на хип-хоп музика отекват около саркофази и статуи в музей в Нидерландия, което според кураторите на организирана там изложба е опит да бъде показано влиянието на Древен Египет върху артисти с африкански корени, предаде Франс прес.

Снимка на Бионсе като царица Нефертити и видео на Риана, танцуваща пред пирамидите, са изложени до древни бюстове. В средата на помещение на показ е златна маска, която изглежда принадлежи на фараон, но след това се оказва съвременна скулптура, възпроизвеждаща обложката на албум на рапъра Нас. В компанията на древни артефакти стоят и други изображения на албуми, показващи влиянието на Египет върху изпълнители като Тина Търнър, "Ърт, уинд енд файър" и Майлс Дейвис.

Dutch exhibit with Beyonce as Queen Nefertiti raises tempers in Egypt.



