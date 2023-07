Емблематичният пръстен „Макиавели” на Тупак отива на търг (ВИДЕО)

Пръстен, чийто дизайн е създаден лично от убития преди 30 години рапър Тупак Шакур, отива на търг. Бижуто е обявено за продажба от „Сотбис” която го е включила в третия си аукцион, посветен на хип-хопа.

Пръстенът е наречен „Макиавели” и е изработен малко след излизането на певеца от затвора през 1996 година. 25-годишният по това време рапър потърсил вдъхновение от короните на средновековните крале за дизайна си. Освен това Тупак се възхищавал и на италианският ренесансов философ Николо Макиавели, затова кръстил бижуто на негово име.

A ring owned and designed by late rapper Tupac is going up for auction pic.twitter.com/sQQI5kg8Qk