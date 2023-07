Повече от 50 кита загинаха, заседнали на австралийски плаж (ВИДЕО)

Повече от 50 кита гринди загинаха, след като заседнаха край плаж в Западна Австралия, предадоха световните осведомителни агенции.

Бозайниците са излезли на брега на плажа Чейнс, на около 450 км югоизточно от Пърт във вторник, съобщиха от Службата за парковете и дивата природа. Точният брой на загиналите е 51. В ход е спасителна акция за връщането на други 46 гринди в по-дълбоки води, предава БТА.

От службата заявиха, че са били затрупани от стотици предложения за помощ за спасяване на заседналите животни.

"Разбираме загрижеността на обществеността и оценяваме подкрепата на доброволците и организациите", се казва в разпространено съобщение.

