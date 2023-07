Откриха причудлив "гръбнак" на Марс (СНИМКИ)

Червената планета Марс открай време кара човешкото въображение да се развихря, а доказателство за това са не малкото научнофантастични филми, разкази и какво ли още не. От известното лице, което се оказа брулен от вятъра хълм, до приличащите на мечки кратери и всякаквите многобройните скали, забелязани от марсоходите, които приличат на патици, цветя и какво ли още не е забавно да виждаме всички тези познати неща, докато не стане малко зловещо.

Последният докладван обект странно наподобява гръбнак, пише vesti.bg.

Трябва да се отбележи, че образуванието определено не е гръбнак. Засега не е известно да съществуват кости или скелети, вкаменени на Марс. Отговор за това какво представлява странният обект идва от д-р Натели Каброл. В „Туитър“ тя обяснява, че това са останки от вълни, които ерозирали в тази странна формация.

Very interesting rock found on Mars.



In April, NASA’s Curiosity Rover took images of intriguing spiked protrusions on Mars’ surface. These peculiar formations depict what appears to be a series of spikes and sharp angles emerging from rocks at the base of the 154km long Gale… pic.twitter.com/wkDppVk1Ne