Рийз Уидърспуун официално се разведе

Американската актриса Рийз Уидърспуун уреди развода си с Джим Тот четири месеца след като подаде документи за прекратяване на 12-годишния им брак. Това съобщава TMZ, цитиран от vesti.bg.

Reese Witherspoon and Jim Toth have officially finalized their divorce!#ReeseWitherspoon #JimToth #Divorce #CelebrityBreakup #Hollywood https://t.co/J9F5C9WqFW