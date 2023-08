11-годишен гений надмина Хокинг и Айнщайн по коефициент на интелигентност (СНИМКИ)

Ученик от Обединеното кралство, преминал тест за интелигентност с по-висок резултат от Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг, се присъедини към Клуба на младите гении Mensa. Това съобщава Daily Mirror, цитиран от БГНЕС.

11-годишният Ейдриън Лий се мести от Хонг Конг в Лондон през 2022 г. На теста за интелигентност на Mensa Geek Club той получи най-високата възможна оценка и се класира с 1% повече от най-добрите умове в света. Докато Айнщайн и Хокинг отбелязаха 160 точки, Лий има 162 точки. Предложено му е членство в Менса. „Мислех само да получа 148 точки и да се присъединя към обществото на Mensa IQ. Не очаквах да се доближа до 160-те, които има Айнщайн. Това беше невероятно“, разказва детето.

