Ирландците отдават последна почит на певицата Шиниъд О'Конър, която беше намерена мъртва в дома си в Лондон в края на месец юли, предадоха АФП и ДПА.

Погребалната процесия ще премине покрай къщата ѝ в градчето Брей, разположено южно от столицата Дъблин, пояснява БТА.

Смъртта на 56-годишната О'Конър, която стана световна звезда през 90-те години на миналия век с хита "Nothing Compares 2 U", предизвика лавина от почит в родната ѝ Ирландия и по света.

В изявление, публикувано в ирландската преса в неделя, семейството на певицата съобщи, че обществеността ще може да си вземе последно сбогом с нея по време на траурна процесия по крайбрежието на Брей. Там Шиниъд О'Конър е живяла 15 години.

An Irish town where Sinead O'Connor used to live is paying tribute to the late singer with a heartwarming message. pic.twitter.com/QsTakLESK2