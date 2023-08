Въртенето на Марс се ускорява всяка година и никой не знае защо

Записи от вътрешността на Марс предоставиха най-прецизното измерване на въртенето на червената планета. Резултатите от измерването се оказали изненада за учените.

Според данните от вече "пенсионирания" апарат InSight въртенето на Марс се ускорява всяка година с около 4 милисекунди.

В хипотези на изследователи се казва, че ускорението е дългосрочна тенденция.

"Наистина е страхотно да успеем да получим това последно измерване - и то да е толкова точно", казва планетарният геофизик Брус Банерд от Лабораторията за реактивно движение на НАСА, предава vesti.bg.

"Отдавна участвам в проекти за поставяне на геофизична станция като InSight на Марс и подобни резултати, дават смисъл на работата ми през годините", каза Банерд.

InSight изчерпа енергията си и беше "пенсиониран" през декември 2022 г., но данните, които бяха получени от него, дадоха на учените много поводи за размисъл.

В продължение на четири години наблюденията на съоръжението върху марсианската вътрешност направиха революция в данните за планетата. Неговите сеизмични записи разкриха не само вътрешната структура на Марс, но и състава на течното му ядро, както и продължаващата геодинамична дейност.

Данните в ново изследване не са от сеизмични записи, а от радиокомуникации между инструментите на InSight Rotation и Interior Structure Experiment, посочват учени.

