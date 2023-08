Кръстиха нов вид змия на екранния Индиана Джоунс - Харисън Форд (СНИМКА)

Холивудската звезда Харисън Форд, изиграл легендарните за киното роли на Хан Соло в "Междузвездни войни" и на Индиана Джоунс в поредицата за приключенията на екранния археолог, вдъхнови името на нов вид змия, открит в перуанските Анди, съобщи ДПА.

Форд отдавна има своеобразна връзка със змиите, благодарение на реплика от филм от поредицата за Индиана Джоунс. В сцена от "Похитителите на изчезналия кивот" на Стивън Спилбърг с изобилно присъствие на влечугите героят му пита "Змии. Защо трябваше да са змии?" Сега тази екранна връзка се прехвърля и в реалния живот, пише БТА.

Изследователи от Перу и САЩ са открили нов вид змия в перуанската част на Андите и са го кръстили Tachymenoides harrisonfordi в чест на Харисън Форд. От вида, описан в сп. "Salamandra", е открит мъжки екземпляр, който се е припичал на слънце в националния парк "Отиши".

Влечугото е с дължина около 40 сантиметра и с окраска в бледожълто и кафяво и черен корем, благодарение на което успешно се слива със заобикалящата го среда. Изследователите казват, че са нарекли змията на името на 81-годишния Харисън Форд в чест на дългогодишната му подкрепа за каузи за опазване на околната среда.

