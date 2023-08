За пръв път се роди жираф без петна (СНИМКА)

Жирафче без петна се роди в зоопарк в Тенеси, което най-вероятно е единственото такова в света, съобщи в. „Гардиън”.

Цветът на жирафчето е кафяв, но без нито едно петно. То е женско, родено е на 31 юли и вече е високо 1,80 м. За него се грижат майка му и служителите на зоопарка „Брайтс” в Лаймстоун, Източен Тенеси. Те се допитаха до потребителите на социалните мрежи, за да бъде избрано името на уникалния обитател на зоопарка.

Възможните имена и тяхното значение за малката жирафка са:

1. Кипики - Уникален

2. Фиряли - Необичаен или необикновен

3. Шакири - Тя е най-красивата

4. Джамела - Изключително красива

Както добре знаем, петната са много характерни за жирафите, заедно с дългата шия. Те са и вид камуфлаж в естествена среда. Кожата под петното има особена кръвоносна система, която дава възможност за освобождаване на топлина през центъра му.

От зоопарка се надяват необичайното жирафче да насочи вниманието към трудностите за вида. Най-високото животно в света е застрашено от фрагментиране на хабитата в Африка, както и от бракониерство, предаде Нова телевизия.

