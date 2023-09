Нов рекорд: Турнето на Тейлър Суифт тръгва по кината и за ден събра 10 милиона от предварителни продажби

Предварителните продажби на билети за кино излъчването на "The Eras Tour" на Тейлър Суифт надхвърлят 10 милиона долара и предизвикват сравнения с филмите на Marvel. Суифт едва вчера обяви, че концертният филм, за който се съобщава, че е заснет на стадион "Софи" в Лос Анджелис, ще излезе в кината AMC на 13 октомври, което предизвика премиерата на "Екзорсистът: Вярващ" да бъде пренасрочена за друг ден. Билетите за турнето на Тейлър Суифт "The Eras" остават изключително трудни за закупуване, което прави предварително заснетия концертен филм задължителен за тези, които са го пропуснали.

Според Deadline предварителните продажби на билети за концертния филм Eras Tour са надхвърлили 10 милиона долара и продължават да растат стремглаво. На въпроса с какво могат да се сравнят тези предварителни продажби на билети, един от гурутата в дистрибуцията отговаря: "С някой филм на Marvel".

Няколко дни преди премиерата на "Отмъстителите: Краят" например предварителните продажби на билети възлизаха на 13 млн. долара, въпреки че концертният филм на Суифт почти надхвърли тази сума за един ден и е напълно реалистично да достигне много по-високи стойности. В крайна сметка предварителните продажби на билети може да са по-сравними с тези на "Междузвездни войни", тъй като "Силата се пробужда" спечели 20 млн. долара само за първия ден от предварителните продажби. Заради огромния интерес към турнето "The Eras Tour" концертният филм може да има шанс да надмине тази стойност през следващите дни.

За сравнение, други концертни филми, които натрупаха огромни приходи в бокс офиса, по отношение на съответните им начални и крайни брутни приходи, са: This Is It на Майкъл Джексън (23 млн. долара, 72 млн. долара), Джъстин Бийбър: Никога не казвай никога (29 млн. долара, 73 млн. долара) и "Хана Монтана и Майли Сайръс: най-доброто от двата свята" (31 млн. долара, 65 млн. долара).

Проверка показва, че билетите за филма, излъчван в кино салоните в САЩ, струват по близо 25-30 долара, докато билетите за самото турне на попзвездата варират между 50-500 долара, а ВИП билетите стигат и хилядарка.