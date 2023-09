Стана ясна причината за развода на Джо Джонас и Софи Търнър

Певецът Джо Джонас подаде документи за развод с актрисата Софи Търнър след 4-годишен брак, съобщиха Асошиейтед прес и ДПА, цитирани от БТА.



В документите, подадени във Флорида, Джо Джонас пише, че бракът им е "безвъзвратно провален".



Софи Търнър, която е на 27 години, и 34-годишният Джо Джонас имат предбрачен договор, който ще диктува условията на развода им. Те имат две дъщери на възраст 1 и 3 години.



"В най-добър интерес на малолетните деца е страните да имат споделена родителска отговорност", пишат адвокатите на Джонас.



Джонас предизвика слуховете за развод през уикенда, когато беше забелязан без халка в петък вечерта на концерта на "Джонас брадърс" в Минесота.



По-малко от 48 часа по-късно TMZ написа, че той е търсил адвокати за развод. Според източници на изданието Джонас и Търнър са имали "сериозни проблеми" от шест месеца, въпреки че не са показвали външни признаци на конфликт.



Малко след като тези съобщения се появиха, Джо Джонас публикува своя снимка в Инстаграм, на която се вижда, че е с халка, и я носеше по време на изпълнението си в неделя в Остин, Тексас. Но това не го спря да подаде документите за развод във вторник.



"Тя обича да се забавлява, той обича да си стои вкъщи", казва източник пред TMZ. "Те имат много различен начин на живот."

