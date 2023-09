Глобиха солено австралиец, карал сърф със змия около врата си (ВИДЕО)

Мъж от Голд Коуст, град в австралийския щат Куинсланд, който се снимал как сърфира с домашния си любимец - питонът Шива, бе глобен от местните власти, предаде Би Би Си.

Хигор Фиуза и Шива, който е диамантен питон на Бредъл, се превърнаха в местна знаменитост по-рано този месец, с публикуването на видеото във водата в социалните мрежи.

