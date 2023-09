Линда Еванджелиста призна, че е била малтретирана от бивш

Супермоделът Линда Еванджелиста сподели, че е била малтретирана и насилвана от бившия си съпруг Джералд Мари по време на 5-годишния им брак.

Канадката беше омъжена за един от шефовете на известната модна агенция "Elite Model Management" в периода между 1987 г. и 1993 г., като направи шокиращите разкрития в документалната поредица "The Super Models", предава dir.bg.

"Осъзнах, че може би бях в грешната връзка. Но е по-лесно да се каже, отколкото да направиш крачката и да си тръгнеш от такива взаимоотношения с насилие. Разбирам го, защото самата аз изживях подобно нещо. Но не е просто въпрос на думи, да кажеш: "Искам развод, довиждане...", нещата не стават по този начин", разказва Линда.

Моделът споделя, че 73-годишният Джералд не е наранявал лицето ѝ, защото е знаел, че именно то носи пари както на нея, така и на него.

"Омъжих се, когато бях на 22 години и си тръгнах, когато бях на 27 години. Тогава той беше взел всичко, което можеше от мен. Но поне вече бях в безопасност и получих свободата си", обяснява Еванджелиста.

През 2020 г. бизнесменът беше обвинен в изнасилване от 7 жени, като още тогава Линда публично ги подкрепи, заявявайки, че им вярва, защото самата тя е била негова жертва. Именно техният кураж да излязат напред и да споделят какво им се е случило, дали сили и на самата нея да разкаже за насилието, което той ѝ е причинил.

