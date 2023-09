Капсулата с първите проби на НАСА от астероид се приземи успешно в Юта

Капсулата, носеща първите проби на американската космическа агенция НАСА от астероид, се приземи благополучно днес в щата Юта в Средния запад на САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това сложи край на нейното продължило седем години пътешествие в космоса.

We can confirm that the #OSIRISREx sample return capsule is not breached! pic.twitter.com/y4G48K1KOt — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 24, 2023

Прелитайки покрай Земята, космическият кораб "ОЗИРИС-РЕКС" освободи капсулата на 100 хиляди километра от нашата планета. След това капсулата бе спусната с парашут в пустиня в Юта четири часа по-късно - малко преди 18 ч. българско време, както бе планирано.

TOUCHDOWN! The #OSIRISREx sample capsule landed at the Utah Test and Training Range at 10:52am ET (1452 UTC) after a 3.86-billion mile journey. This marks the US's first sample return mission of its kind and will open a time capsule to the beginnings of our solar system. pic.twitter.com/N8fun14Plt — NASA (@NASA) September 24, 2023

НАСА очаква да получи материя от богатия на въглерод астероид, известен като Бену. Смята се, че пробите, които тежат около 250 грама, съдържат останали градивни елементи от възникването на Слънчевата система и ще помогнат на учените да разберат по-добре как са се формирали Земята и животът на нея.

We've spotted the #OSIRISREx capsule on the ground, the parachute has separated, and the helicopters are arriving at the site. We're ready to recover that sample! pic.twitter.com/ZmPyb8fyrR — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 24, 2023

След като освободи капсулата с пробите, космическият кораб "ОЗИРИС-РЕКС" ще се насочи към друг астероид. Тази нова среща няма да се състои преди 2029 г.