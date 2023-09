София Лорен претърпя спешна операция след инцидент

Легендата на италианското кино София Лорен е била приета по спешност в болница, след като паднала лошо в банята в дома си в Женева.

Вследствие на инцидента, актрисата е получила няколко фрактури на бедрената кост, които са наложили бърза операция. Синовете на София - 55-годишният Карло-младши и 50-годишният Едоардо, са били до нея през цялото време, докато тя е била в болницата.

Новината за състоянието на легендарната актриса беше разкрита от екипа на нейната едноименна верига ресторанти, които споделиха за инцидента на страницата си в Instagram.

