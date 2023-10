Стотици делфини загинаха в Амазонка

Повече от сто делфина са били открити мъртви в бразилската Амазонка на фона на историческа суша и рекордно високи температури на водата, които на места надхвърлиха 39 градуса по Целзий (102 градуса по Фаренхайт).

Всички мъртви делфини са открити в езерото Тефе през последните седем дни, съобщи институтът Мамирауа, изследователски център, финансиран от бразилското министерство на науката.

Over the past week, more than 100 dolphins have neen found dead in Lake Tefé, Brazilian Amazon, due to an historic drought and record-high water temperatures exceeding 102 degrees Fahrenheit according to the Mamirauá Institute, funded by the Brazilian Ministry of Science.… pic.twitter.com/ZllfLlHQVm