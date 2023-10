Джулия Фокс за сексуалните си отношения с Кание Уест

Джулия Фокс призна, че по време на връзката си с Кание Уест не са били интимни, пишат световните медии.

Актрисата подготвя да пусне на пазара своята автобиографична книга, озаглавена "Down the Drain", а "New York Times" съобщава, че там описва подробности за "автомобилната катастрофа, пристрастяването, злоупотребите и секса".

Julia Fox claims there ‘wasn’t any’ sex in brief Kanye West relationship: ‘It wasn’t about that’ https://t.co/HKdArsERph pic.twitter.com/9qnfr7unFC

В този ред изданието информира, че вътре читателите могат да очакват и истории от връзката ѝ с Йе. В статията на "New York Times" се отбелязва, че Фокс е променила имената на много хора в книгата си и нарича Уест "художник", единствените непроменени имена са на починали личности, защото според Джулия: "Те не могат да ме съдят". Освен това стана ясно, че по време на кратката си връзка с Уест не са били интимни.

В по-ранно интервю пред водещия Анди Коен през 2022 г. самата тя каза: "Бяхме заедно буквално за минута. Не мисля, че той дори знае пълното ми име."

Julia Fox in new book "Down The Drain" says she and Kanye West never had sex: "It wasn’t really about that.”https://t.co/Rnx5bv7kEB pic.twitter.com/ol2kppeEtk