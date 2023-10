САЩ наложиха първата глоба за космически боклук

Правителството на САЩ е наложило първата в историята си глоба на компания за това, че е оставила космически боклук в орбита около Земята.

Федералната комисия по комуникациите глоби Dish Network със 150 000 американски долара за това, че не е преместила стар сателит на достатъчно разстояние от други, които се използват. Компанията призна отговорността си за своя сателит EchoStar-7 и се съгласи с "план за привеждане в съответствие" с ФКК.

Космическият боклук се състои от части от техника, които са в орбита около Земята, но вече не се използват и създават риск от сблъсък. Той включва неща като стари сателити и части от космически кораби, пише vesti.bg.

FCC заяви, че сателитът на Dish представлява потенциален риск за други сателити, които обикалят около Земята на сегашната си височина.

Спътникът EchoStar-7 на Dish, изстрелян за първи път през 2002 г., е бил в геостационарна орбита, която започва на 36 000 км над повърхността на Земята.

The Federal Communications Commission fined Dish Network $150,000 for disposing of a satellite at an orbit “well below the elevation required by ... its license.” https://t.co/iaCAyjfo6W