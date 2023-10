Съобщиха истинското име на Банкси

Джой Милвард е съпруга на 50-годишния Робин Гънингам, който е посочен като първи ответник в съдебно дело във Върховния съд срещу "художника, известен като Банкси". Жената, за която се твърди, че е омъжена за неуловимия уличен художник, известен като Банкси, сама е бивш парламентарен лобист от Лейбъристката партия.

Г-жа Милвард е родом от Уест Мидландс и е работила като изследовател за лейбъристкия депутат Остин Мичъл. По-късно тя създава Principle Affairs, лобистка група за благотворителни организации, и се предполага, че се е запознала с Гънингам около 2003 г.

Двамата се венчават в Лас Вегас през 2006 г., но се предполага, че държат да останат себе си, дори сред съседите си. Един от източниците казва: "Дори тези, с които понякога разговарят, нямат представа кои са те в действителност. Единствените хора, които знаят истинската му самоличност, са тези от вътрешния кръг, които са били проверени."

Някои от роднините на Джой не са знаели кой е съпругът ѝ и с какво се занимава.

