Учен твърди, че Исус не е бил жив човек, а халюциногенна гъба

В края на 60-те години на миналия век един известен британски учен развали цялата си кариера, като подкрепи едно доста диво твърдение: според Джон Марко Алегро, влиятелен филолог и археолог, Исус не е бил жив човек, а гъба.

За някои Библията представлява буквалната истина за всичко, докато други я възприемат като съвкупност от алегории, които може и да не приличат на историческата действителност, но съдържат божествени послания, които трябва да бъдат разкодирани. В тази древна колекция от разкази най-често се спори за историческото доказателство на Исус. Съществувал ли е действително човек с това име? Дали наистина е роден във Витлеем, като се имат предвид противоречията в Евангелията? Ако е така, защо характеристиките на неговия разказ отразяват толкова много общи черти на по-старите религиозни традиции?

Тук няма място да навлизаме в дебата, но със сигурност можем да кажем, че Джон Алегро е бил сред онези, които са търсили метафора - и той я е намерил, пише iflscience.com, цитиран от vesti.bg.

