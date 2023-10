Френската актриса Катрин Деньов си пада по татуировки

Голямата френска актриса Катрин Деньов се оказа фен на татуировките. Тя е горда притежателка на две рисунки - едната е на врата ѝ, а другата - на горната част на едното стъпало, пише Actualno.com.

Татуировките на 78-годишната френска актриса често са скрити, но някои тоалети ги разкриват. Татуировката на врата ѝ е скрита, когато косата на Деньов е пусната. Тя представлява стилизирано изображение на маори костенурка. В полинезийската култура животното представлява сила и защита. Смята се за божество, което улеснява преминаването на душата до мястото ѝ на покой.

Татусът на крака ѝ, често подчертан с елегантни обувки, е племенен мотив, чието значение знае само Катрин.

I had no idea Catherine Deneuve has a tattoo! #PFW pic.twitter.com/hmZKe8wXby