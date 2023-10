Построиха общност само за жени в Лондон (СНИМКА)

В края на севернатa част на Лондон беше издигнат квартал от новопостроени апартаменти. Това не е обичайна общност от разнообразни жители, а просторно и достъпно убежище за възрастни жени, предава Нова телевизия.

Това не е комуна, нито е защитено жилище, а нов феномен, мечта за представителките на нежния пол: съвместно жилище изцяло за жени.

Сградата, на около десет минути пеша от гара High Barnet, се нарича New Ground и се управлява от Older Women's Co-Housing - група от жени над 50 години, които решават да създадат своя собствена общност като алтернатива на самотния живот. В общността те отглеждат растения, учат се на занаяти, забавляват се заедно и като цяло... не скучаят.

🏘️If you ever wanted an example of the strength, resilience and conviction of Community Led Housing groups then you need to look no further than co-housing pioneers @NewGCohousing, the UK's first co-housing community exclusively for older women👭👉 https://t.co/SAGJ5ahBvn