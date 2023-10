Кание Уест се е оженил тайно месец след развода с Ким Кардашян

Стана известно, че Кание Уест официално се ожени за Бианка Ченсори месец след развода си с Ким Кардашян. Журналисти от британското издание Daily Mail установиха, че Кание Уест и Бианка Ченсори наистина са официално женени. Те легализираха връзката си в Калифорния под поверителен лиценз. Ето защо информацията за сватбата не стана публично достояние.

The legal marriage between Kanye West and his Australian partner Bianca Censori occurred just one month after his divorce from Kim Kardashian was finalised in 2022. #9News



READ MORE: https://t.co/wxp0fVun5Q pic.twitter.com/1CjCo6w26z