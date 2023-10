Учени: Шансът при хвърляне на монета за "ези-тура" изобщо не е 50/50

Независимо дали става дума за решаване на спор или за определяне на това кой ще започне първи футболния мач, хвърлянето на монета се използва от векове. Когато обаче избирате между „ези“ и „тура“, може би трябва да преосмислите предположението си, че шансовете са 50/50. Това е така, защото учените в Нидерландия откриха, че при хвърлянето на монетата се появява естествено отклонение, съобщава „Дейли мейл“, предава БТА.

След като са хвърлили монети над 350 000 пъти, експертите са установили, че страната, която първоначално е обърната нагоре, се връща в същата позиция в 50,8% от случаите. Това може и да не звучи особено значимо, но експертите, провели новото изследване, твърдят, че това е „неопровержимо доказателство за отклонение към една определена страна“.

Проучването е ръководено от Франтишек Бартош, докторант по психологически методи в Университета в Амстердам, който казва, че значението на отклонението става още по-ясно изразено в света на хазарта. Ако заложите един долар за резултата от хвърлянето на монета 1000 пъти, знаейки началната позиция на хвърлянето на монетата, ще спечелите със сигурност средно 19 долара“, пише той в X (бившия Туитър).

За изследването Бартос и екипът му хвърлят монета 350 757 пъти.

Heads or tails? Coin tosses are NOT 50/50, scientists say - here's how to boost your chance of choosing the right side https://t.co/2ABXRVPSvT pic.twitter.com/LCCEqVvTuP