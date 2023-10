Ирина Шейк запознала Брадли Купър с Джиджи Хадид

Приятели на най-новата звездна двойка Джиджи Хадид и Брадли Купър разкриха, че манекенката и актьорът се срещнали благодарение на бившата му половинка Ирина Шейк, която лично ги запознала.

"Джиджи беше представена на Брадли от Ирина и други техни общи приятели в индустрията. Двете са близки от години, тъй като често работят заедно. Джиджи и Брадли и преди са излизали заедно, но винаги е било в компанията на други хора. Наскоро двамата отново се видяха и покрай дъщерите си се сближиха. Така че в крайна сметка Брадли реши да я покани на среща", разказва приятел до манекенката, която това лято имаше кратка и неангажираща афера с Леонардо Ди Каприо.

Irina Shayk Reportedly Introduced Her Ex Bradley Cooper to Gigi Hadid https://t.co/zEiUw6ypTV