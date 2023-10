Подобрен рекорд на Гинес: Мъж танцува с 319 чаши на главата си (ВИДЕО)

Кипърски грък направи нов рекорд на „Гинес“, танцувайки с 319 чаша на главата, съобщи гръцкият сайт „Нюз бийст“, предава БTA.

Шейсет и две годишният Аристотелис Валаоритис от Кипър успя да танцува с девет подноса стъклени чаши с общо тегло 30 кг върху главата си.

Aristotelis Valaoritis, from Cyprus, has an unusual hobby that got him a Guinness World Record.😃



He has been 'glass dancing' - a traditional Cypriot skill - since 1995, & last week balanced 319 glasses, 50 more than the previous record holder, fellow Cypriot Ntinos Kkanti.🍸 pic.twitter.com/lAUmOHUuUt