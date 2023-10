Тарантула предизвика автомобилна катастрофа

Огромен паяк предизвика автомобилна катастрофа в калифорнийски национален парк, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Моторист влезе в болница след нараняване в в националния парк "Дет Вали" в Калифорния.

Шофьор на кемпер под наем е предизвикал катастрофа, след като е видял тарантула на пътя. Водач на мотор се е ударил в кемпера, се казва в съобщението на парка.

Tarantula causes a massive traffic accident yet crawls away ‘unscathed’ https://t.co/GFfJixxvqp pic.twitter.com/c15IPloocb