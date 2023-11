Две астронавтки излязоха от МКС в открития космос (ВИДЕО)

Американските астронавтки Лоръл О'Хара и Джазмин Могбели излязоха в открития Космос от Международната космическа станция (МКС), за да изпълнят няколко задачи, съобщи сайтът на НАСА, цитира БТА.

Очаква се работата на О'Хара и Могбели извън космическата станция да продължи близо шест часа и половина. По време на излизането си двете астронавтки трябва да демонтират модул с електроника и да заменят един от държачите на слънчевите панели.

NASA astronauts Jasmin Moghbeli and Loral O'Hara went on their first-ever spacewalk in a rare, all-female walk on the International Space Station's orbital complex. pic.twitter.com/2jDbPdYLV8