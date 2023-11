Селена Гомес отново напусна Инстаграм след противоречив пост за Израел и Палестина

Селена Гомес заяви, че ще спре да използва Инстаграм профила си за известно време. Звездата има над 400 милиона последователи само в тази социална мрежа и за известно време бе най-следваната жена на платформата. Певицата явно е разочарована заради множество атаки срещу нея, пише Фокус.



"Вземам си почивка и изтривам своя Instagram", написа тя.



Американската знаменитост обаче не написа кога точно ще напусне социалната мрежа. Причината за нейната реакция е негативното отношение на последователите ѝ, след нейна публикация в Instagram, в която тя сподели мислите си относно насилието в света в момента. Много от нейните фенове предположиха, че публикацията е свързана с продължаващия конфликт в ивицата Газа, защото тя беше многократно призовавана от феновете си да вземе отношение относно това, което се случва там. Под същия натиск да изразят ясна позиция са подложени и мнозина други знаменитости. Те биват притискани от феновете си да обявят дали са на страната на Израел или на Палестина.

I love how Selena Gomez is saying “A post isn’t gonna change anything.” But girl you sure did leave one comment about Hailey Bieber under a 10 yr old video and your fans put that bitch on trial for MONTHS. pic.twitter.com/SrHaXQnzf7