Брад Пит и Инес де Рамон се появиха за пръв път заедно като двойка

Любовта между Брад Пит и Инес де Рамон изглежда, че става все по-силна, след като направиха публична поява заедно като двойка в събота вечер, провиква се "People" отвъд океана.

59-годишният Пит и 32-годишната Рамон присъстваха заедно на 12-ата годишна филмова гала "Art+Film" на LACMA в Лос Анджелис в събота, но не позираха за обща снимка.

"Изглеждаха супер влюбени! Смееха се, шегуваха се с всички около тях. Личеше си, че им е готино заедно", разказва очевидец.

Brad Pitt and Ines de Ramon Shine in Their First Public Appearance as a Couplehttps://t.co/iPhthHXZSk pic.twitter.com/CnLl4UqhKN