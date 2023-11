Четирима мъже бяха обвинени за кражбата на тоалетна за 6 млн. долара

Четирима мъже бяха обвинени за кражбата на златна тоалетна, оценена на почти 6 млн. щатски долара, от дворец в Южна Англия, където е била изложена през 2019 г., съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тоалетната е била в изложбата на италиански концептуалист в двореца "Бленъм", който е в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Тя е замислена като сатира за прекомерното богатство.

Джеймс Шийн, който е на 39 години, е обвинен за кражба и трансфер на незаконно имущество.

