Моника Белучи от Солун: Гърция е дълбоко в сърцето ми

Международен филмов фестивал в Солун, предадоха гръцките медии, цитирани от БТА.

Пред най-старото солунско кино „Олимпион“ на площад „Аристотел“ снощи, малко преди 23:00 часа, паркира луксозна кола, чиято задна врата се отвори точно над постлания за случая червен килим, пише електронното издание на гръцкия в. „Вима“.

Дългоочакваната италианска звезда беше посрещната сред светлини и възгласи на обожание.

Белучи отвърна, поздравявайки с ръка и изпращайки въздушна целувка.

Зрителите вече бяха заели местата си в киносалона за прожекция на филма „Мария Калас: писма и спомени“ на французина Том Волф и гърка Янис Димолицас.

Monica Bellucci at the 64th Thessaloniki International Film Festival. Monica will be awarded with the Festival's honorary Golden Alexander for her contribution to the art of cinema. pic.twitter.com/36RsBzZkku