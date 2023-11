29-годишна инфлуенсърка почина след липосукция на коляното

29-годишен модел и дизайнер почина след рутинна операция в частна болница в Сао Пауло, Бразилия. Луана Андраде се е подложила на липосукция, за да подобри външния вид на коленете си и да "изглежда по-добре в социалните мрежи", пише испанското издание Marca, цитирано от "Фокус".



По време на процедурата Луана е получила усложнения, а смъртта ѝ е настъпила около два часа и половина след операцията.

Luana Andrade, 29, dies after liposuction on her knee: the Brazilian influencer suffered four cardiac arrests https://t.co/mGpFKDT6mJ #US #Andrade