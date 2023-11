Готвят биографичен филм за Илон Мъск

Режисьорът Дарън Аронофски, известен с филма "Черният лебед", ще режисира биографичен филм за Илон Мъск, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свои източници, предава БТА.

Намиращото се в Ню Йорк студио A24 си е осигурило правата за книгата на Уолтър Айзаксън, посветена на най-богатия човек в света. Биографичният филм ще бъде продуциран от компанията на Аронофски Протозоа Пикчърс.

