"Виждам в него любовта му към мен": Дъщерята на Брус Уилис говори за състоянието на баща си

Дъщерята на Брус Уилис даде актуална информация за здравето на актьора, след като той беше диагностициран с агресивна форма на деменция. Тя разказа за състоянието му по време на участие в шоуто на Дрю Баримор.

Tallulah Willis shares update on dad Bruce Willis’ dementia diagnosis: It’s the ‘best thing’ we can ask for https://t.co/kXNadZfIb4 pic.twitter.com/18yKWImNsY

Талула сподели, че баща ѝ си остава същия и че вижда в него любовта, която изпитва към нея. След като Уилис бе диагностициран, дъщеря му се зае да съхрани всичките му "малки дрънкулки" и спомени.

"What I see is I see love when I'm with him." Tallulah Willis offered an update on her dad Bruce Willis’ "rare" cognitive disease on The #DrewBarrymoreShow: https://t.co/E8qx0J4xpZ pic.twitter.com/qq1w1Cm7pF