Откриха булчинската рокля на последната гръцка кралица 59 години след сватбата (СНИМКА)

Булчинската рокля на последната гръцка кралица – Анна-Мария Датска, сестрата на настоящата кралицана Дания, беше намерена 59 години по-късно в кралския дворец „Татой“ на 15 километра северно от Атина, предаде информационният портал „Нюзбомб“, цитиран от БТА.

Роклята е открита преди няколко дни, съобщи в публикация в социалните мрежи Андреас Мегос, личен писател и приятел на кралското семейство.

В деня на брака си, 18 септември 1964 г., Анна-Мария е била на 18 години и 18 дни. На тази дата „в слънчевата и обсипана със знамена Атина се състоя последната кралска сватба в историята на съвременна Гърция“, отбеляза Мегос.

Младоженецът е Константинос II Гръцки, крал на Гърция в периода 1964 г. до 1973 г.

В продължение на десетилетия сватбената рокля се е намирала в складовите помещения на двореца „Татой“, в специален метален куфар с инициалите на кралицата – точно както принцесата я е била получила няколко дни преди сватбата си.

Андреас Мегос коментира, че „може би и тя [роклята] ще бъде изложена в музея на двореца „Татой“, с което не съм съгласен“. По думите му „би било уместно от страна на гръцката държава и Министерството на културата да върнат сватбената рокля на кралица Анна-Мария“, тъй като става дума „за много лична реликва от най-щастливия ден в живота ѝ, най-щастливия ден на една жена, която се омъжва за мъжа, когото обича“.

Сватбената рокля на Анна-Мария е с цвят на слонова кост и е дело на датския дизайнер Холгер Блом. Тя e от матов сатен, с овално деколте отпред и отзад, с ръкави три четвърти и с шлейф с дължина 6 метра.

The Wedding Dress of Queen Anne Marie of Greece has been discovered among the Royal Family's personal belongings at the Tatoi Palace, after having been thought 'lost' for several decades, not least by Queen Anne Marie herself.



