Откриха най-стария зоопарк в света (ВИДЕО)

В света на древните мистерии се крие странно египетско гробище, което променя нашето разбиране за миналото. Археологът д-р Рене Фридман и нейният екип са открили праисторическо гробище в Хиераконполис, където диви животни от различни земи са били държани в плен преди повече от шест хилядолетия.

Това зловещо гробище повдига въпроса дали обектът не е първият зоопарк в света. Животните били грижливо гледани и стратегически погребани, смятат изследователите. Те били приемани като олицетворение на мистична сила. Животните били предназначени да придружават владетели в отвъдния живот, пише vesti.bg.

