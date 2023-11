Снуп Дог шокира феновете си: спира пушенето на марихуана

52-годишният рапър Снуп Дог, който е известен колкото с влечението си към марихуаната, толкова и с музиката си, съобщи на феновете си, че "след дълъг размисъл и разговор със семейството ми реших да откажа пушенето на марихуана".

"Моля, уважавайте личното ми пространство в този момент", написа в социалните мрежи Снуп, чието истинско име е Калвин Бродус. Съобщението му събра над 3 милиона харесвания само в Инстаграм, а коментарите продължават да валят.

Засега не е ясно дали новините на хип-хоп изпълнителя са истински, или изявлението е част от сложна маркетингова кампания за неговата компания за канабис Leafs By Snoop.

"Вероятно това ще е просто някаква кампания, в която той пуска собствена линия вайпъри или таблетки за смучене или нещо подобно", коментира фен на рапъра онлайн. "Днес не е Първи април, Снуп", прикани го друг почитател. Трети добави, че "Снуп без дим е като Земята без вода", предаде БГНЕС.

The Independent се свърза с представител на Снуп за коментар. Изпълнителят на "Drop It Like It's Hot" е привърженик на тревата и нейната всевъзможна употреба дълго преди тя да бъде легализирана в САЩ.

Родният щат на Снуп - Калифорния, беше първият щат, който легализира наркотика за медицинска употреба. По-късно, през 2016 г., тя стана легална за развлекателна употреба в щата, следвайки примера на Колорадо и Вашингтон, които направиха това през 2012 г.

Компанията на рапъра Leafs By Snoop, която той основава в Денвър, Колорадо, през 2015 г., е специализирана в производството на собствени сортове канабис, концентрати и ястия.

Снуп често е пушил джойнтове на сцената по време на концертите си. Той дори се снима в хитовата комедия на Дейв Шапел от 1998 г. "HalfBaked" за трио наркомани, които решават да продадат открадната трева от фармацевтична лаборатория, за да внесат гаранция за свой наскоро вкаран в затвора приятел.