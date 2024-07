Еминем сподели шокиращо ВИДЕО и обяви кога излиза новият му албум

Рапърът от САЩ Еминем обяви датата на издаване на новия си албум, съобщи Мюзик нюз, предаде БТА.

Death of Slim Shady (Coup De Grace) излиза на музикалния пазар на 12 юли. Това е 12-ият студиен албум на 51-годишния Еминем.

Рапърът направи разкритието в типичния си стил, като публикува шокиращ трейлър в профилите си в социалните мрежи.

OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) ☠️ 7/12!!! pic.twitter.com/P7R6poa8Mz