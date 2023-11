За пръв път голям пътнически самолет кацна на ледена писта в Антарктида (ВИДЕО)

Миналата сряда Norse Atlantic Airways приземи Боинг 787 Dreamliner при условия, доста по-различни от обичайните. Дестинацията: Антарктида. Пистата за кацане: "синя ледена писта" с дължина 3000 метра и ширина 60 метра, изваяна единствено от сняг и лед.

Dreamliner-ът кацна на летище "Трол" в сряда малко след 2 ч. сутринта - при ярка слънчева светлина, тъй като в момента в южното полукълбо е лято. Това е първият път, когато Dreamliner - широкофюзелажен самолет, който може да превозва до 330 пътници в зависимост от модела - стига до шестия континент, отбелязва CNN.

Но преди да започнете да търсите възможност да резервирате своя полет до Трол, знайте, че полет N0787 не е бил редовен пътнически маршрут. Сред 45-те пътници са били учени от Норвежкия полярен институт, който е сключил договор за полет, за да превози тях и 12 тона оборудване до изследователската станция "Трол" в Антарктида.

