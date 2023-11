Огромни летящи паяци от Азия плъзнаха из САЩ

Азиатски летящи паяци с размер на човешка длан се разпространяват бързо из източните Съединени щати. Те вече са превзели няколко щата, а през октомври бяха забелязани за първи път в Алабама, пише AL.com.

Паяците джоро (Trichonephila clavata), често срещани в Япония, Корея и Китай, бяха забелязани в САЩ за пръв път преди около десет години. Първо се установяват в щата Джорджия, след това се разпространяват и в щатите Тенеси, Южна и Северна Каролина и Мериленд. Женските джоро достигат размери до 15-20 сантиметра дължина.

Another gift from East Asia: Giant, parachuting Joro spiders are spreading rapidly across the US and it's not about to stop! https://t.co/zfO3VNe62e pic.twitter.com/HJ2PsBNBZG

Въпреки огромните си размери, тези паяци могат да се движат във въздуха върху развявани от вятъра мрежи. С един полет те изминават до няколко километра. Джоро, смятан за инвазивен вид, поглъща всички насекоми, уловени в мрежата, измествайки други видове паяци, които преди са обитавали регионите, в които нахлуват. Те обаче са склонни да избягват хората и не са в състояние да ухапят човешката кожа, пише БГНЕС.

I call Athens, Georgia Spider Wood because there are so many East Asian Joro spiders everywhere. We learned today that they are a new invasive species that only arrived in the past decade, most likely in a shipping container from Asia to the Athens area. pic.twitter.com/a3rFshzl9V