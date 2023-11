Изсичат дървета в Северна Ирландия, станали туристически обект заради "Игра на тронове"

В Северна Ирландия започна операция за изсичането на няколко букови дървета, станали известни от сериала "Игра на тронове", предаде ДПА. Планирано е да бъдат премахнати шест от тях.

Тунелът от дървета в графство Антрим стана известен, след като беше показан във фентъзи сериала на HBO, а сега привлича значителен брой туристи от цял свят.

Местните власти изразиха своите опасения относно състоянието на няколко от буковите дървета, а през последните години няколко от тях паднаха по време на бури. Дори и в понеделник, когато започна работата, алеята беше посетена от няколко чуждестранни туристи.

Мървин Стори от организацията, която се грижи за дърветата, обясни, че в два доклада се посочва, че някои от растенията трябва да бъдат премахнати от съображения за безопасност, пише БТА.

"Въпреки че бихме искали тези дървета да останат вечни, но реалността е, че (...) тази работа трябва да бъде извършена", заяви той.

Стори разказва, че дърветата са се появили в началните сезони на "Игра на тронове" само за осем секунди, но това е променило района завинаги. "Това е туристическа атракция през последните няколко години", обясни Мървин Стори.

Местните власти съобщиха, че независимо проучване на експерти е установило, че 11 от общо 86 дървета са в лошо състояние и могат да представляват потенциален риск за обществеността. След обсъждане със съответните собственици на земя и други заинтересовани страни са взети мерки за премахване на шест от дърветата, като се запазят пъновете, а по четири дървета ще бъдат извършени специализирани дейности, за да се намали рискът за обществеността.

Състоянието на още едно дърво ще бъде оценено на място, отбелязва ДПА.

