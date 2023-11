1000 кичура коса, 35 туби лепило и над 6000 фиби: Вижте най-дългата перука в света (ВИДЕО)

Екзотичен рекорд. Нигерийка записа името си в книгата на Гинес като създател на най-дългата перука в света.

Хелън Уилямс прекарала 11 дни в изработката на 351-метровото тупе. Това е повече от дължината на 7 олимпийски плувни басейна. За целта тя използвала 1000 кичура коса, 35 туби лепило и повече от 6000 фиби, пише още NOVA.

VIDEO: Nigerian Sets World's Record For Longest Handmade Wig



Nigerian wigmaker, Helen Williams, has set a new Guinness World Record by creating the world's longest handmade wig, measuring 351.28 meters (1,152 feet 5 inches).



GWR made this known in a statement shared on its X… pic.twitter.com/18VxHND6jZ